HZA-SI: Gemeinsamer Telefon-Infotag der Hauptzollämter in Baden- Württemberg Am 16. März 2021 beraten die Hauptzollämter in Baden-Württemberg telefonisch zu Ausbildungs- und Studienmöglichkeiten beim Zoll

Am 16. März 2021 beraten die Hauptzollämter in Baden-Württemberg telefonisch zu Ausbildungs- und Studienmöglichkeiten beim Zoll

Singen

Am 16. März 2021, zwischen 12:00 und 18:00 Uhr, können Ausbildungsplatz- oder Studienplatzsuchende den Telefontag der Hauptzollämter in Baden-Württemberg nutzen, um im persönlichen Gespräch alles rund um Ausbildung, Studium und mögliche spätere berufliche Tätigkeitsfelder bei der Bundeszollverwaltung zu erfahren.

Beim Hauptzollamt Singen sind die Ausbildungsexperten in dieser Zeit telefonisch unter den Telefonnummern 07731/8205-5071 und 07731/8205-5072 erreichbar. Wer an diesem Tag die Ansprechpartner des Hauptzollamts Singen nicht erreicht oder einfach keine Zeit hat, kann seine Fragen auch per E-Mail an Nachwuchswerbung.hza-singen@zoll.bund.de senden.

Bis wann kann ich mich bewerben? Welche körperlichen Voraussetzungen müssen Bewerber erfüllen? Kann ich mich auch mit einer Schwerbehinderung bewerben? Welche Unterlagen muss ich vorlegen? In welchen Aufgabengebieten sind Zöllnerinnen und Zöllner eingesetzt? Was verdiene ich während der Ausbildung?

Am Ende des jeweiligen Gesprächs soll kein Fragezeichen mehr stehen!

Der Zoll ist eine moderne Bürger- und Wirtschaftsverwaltung des Bundes, deren Tätigkeitsspektrum von der reinen Dienstleistung bis zum hoheitlichen Handeln reicht. In ganz Deutschland sind rund 43.000 Zöllnerinnen und Zöllner für die Sicherung der Staatsfinanzen, den Schutz der Sozialsysteme sowie den Umwelt- und Verbraucherschutz zuständig. Interesse geweckt? Für alle, die sich für eine Ausbildung oder ein duales Studium beim Zoll interessieren, sind neben einem persönlichen Gespräch die beiden Homepages www.zoll.de und die Karrierehomepage des Zolls www.talent-im-einsatz.de unerlässlich.

