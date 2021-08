Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Personenkontrollen bei Fußstreife

Kaiserslautern (ots)

Während einer Fußstreife in der Innenstadt haben Polizeibeamte am Dienstagmittag mehrere Personenkontrollen durchgeführt.

Unter anderem zogen gegen 13 Uhr drei junge Männer am Willy-Brandt-Platz die Aufmerksamkeit der Streife auf sich. Als sich die Beamten dem Trio näherten, ließ einer der Männer einen Joint zu Boden fallen. Bei der weiteren Überprüfung stellte sich heraus, dass alle drei Männer Drogen bei sich hatten. Nähere Angaben wollte allerdings keiner von ihnen dazu machen.

Die gefundenen Substanzen (Cannabis und Marihuana) wurden sichergestellt und gegen alle drei Männer im Alter von 19 bis 24 Jahren Strafverfahren wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.

Eine weitere Gruppe Jugendlicher und junger Erwachsener, die im Laufe des Nachmittags auffiel, musste auf das Alkoholverbot am Willy-Brandt-Platz hingewiesen werden.

Außerdem wurden die Polizisten während ihrer Streife am späten Nachmittag auf ein Pärchen aufmerksam, das sich - ohne Kinder - auf dem Kinderspielplatz in der Kanalstraße aufhielt. Da der Mann und die Frau das 14. Lebensjahr bereits deutlich überschritten hatten - beide waren 23 - wurden sie des Spielplatzes verwiesen. Ihre Personalien wurden notiert und an die Ordnungsbehörde gemeldet, die in eigener Zuständigkeit über ein mögliches Ordnungswidrigkeitsverfahren entscheiden kann. |cri

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell