Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Zusammenstoß zwischen PKW und Fahrrad - Radfahrerin verletzt

Bad Kreuznach (ots)

Am Dienstag, 20.07.2021 gegen 08:15 Uhr befuhr eine 47-Jährige mit ihrem Fahrrad den Fahrradweg in der Bosenheimer Straße aus Richtung KH-Bosenheim kommend in Fahrtrichtung Innenstadt. Eine 36-Jährige beabsichtigte zeitgleich mit ihrem PKW von dem Parkplatz eines Drogeriemarktes in die Bosenheimer Straße einzubiegen. Die PKW-Fahrerin übersah hierbei die von links kommende, bevorrechtigte Radfahrerin und es kam zum Zusammenstoß. Die Radfahrerin stürzte und zog sich eine Kopfverletzung zu, die aber glücklicherweise nicht lebensbedrohlich ist. Einen Helm trug sie während des Unfalls nicht. Sie wurde durch den Rettungsdienst erstversorgt und anschließend in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Durch den Zusammenstoß wurde das Fahrrad beschädigt. Am PKW konnte kein Schaden festgestellt werden.

