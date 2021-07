Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Motorradfahrer stürzt auf L108 zwischen Bockenau und Winterburg

Bockenau (ots)

Am Donnerstag, 08.07.21, 06:28 Uhr, musste ein Motorradfahrer auf der Landstraße 108 zwischen Bockenau und Winterburg einem entgegenkommenden weißen Mercedes-Sprinter mit einer markanten blau-rot-gelben Fahrzeugbeklebung ausweichen. In der Folge stürzte der Motorradfahrer und zog sich leichte Verletzungen zu. Hinweise zu dem flüchtigen Mercedes-Sprinter an die Polizei Bad Kreuznach, Tel. 0671-88110.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell