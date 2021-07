Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Augenzeugen gesucht!

Bad Kreuznach, Viktoriastraße (ots)

Am 05.07.2021 um 02:50 Uhr wurde in der Viktoriastraße in Bad Kreuznach am Fahrbahnrand ein 60-jähriger Mann mit Verletzungen aufgefunden. Die Polizei Bad Kreuznach bittet Zeugen, die am 05.07.2021 von 00:00 Uhr - 02:50 Uhr Beobachtungen in der Viktoriastraße und Umgebung getätigt haben und sachdienliche Hinweise zur Klärung des Sachverhaltes geben können, sich zu melden.

