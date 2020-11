Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: St. Leon-Rot/Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall in Kreisverkehr - 5.000 EUR Sachschaden

St. Leon-Rot/Rhein-Neckar-KreisSt. Leon-Rot/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Dienstag gegen 19 Uhr am Kreisverkehr zwischen der L628/L546 und der Wieslocher Straße. Eine 20-Jährige war mit Ihrem Opel auf der L628 von Wiesloch kommend in Richtung St. Leon-Rot unterwegs und fuhr in den dortigen Kreisverkehr ein, als eine 24-Jährige ebenfalls in den Kreisel einfuhr und deren Vorfahrt nicht beachtete. Daraufhin kam es zur Kollision der beiden Opel. Verletzt wurde glücklicherweise niemand, der Sachschaden beträgt rund 5.000 EUR.

