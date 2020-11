Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Wieblingen: Beim Einparken Auto beschädigt - hoher Sachschaden

Heidelberg-WieblingenHeidelberg-Wieblingen (ots)

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Dienstag gegen 14:30 Uhr in der Straße "Am Taubenfeld". Eine 62-jährige Frau fuhr mit ihrem VW beim Rückwärtseinparken gegen einen weiteren VW, welcher durch den Aufprall auf ein dahinterstehendes Trafohäuschen geschoben wurde. Am VW der 62-jährigen entstand Sachschaden von 8.000 EUR, am zweiten Auto entstand Totalschaden.

