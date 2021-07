Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Auffahrunfall mit verletzten Personen

Bad Kreuznach, Bosenheimer Straße (ots)

Am 19.07.2021 gegen 11:30 Uhr kam es zu einem Auffahrunfall in der Bosenheimer Straße im Bereich der Optischen Werke. Die drei beteiligten Fahrzeuge befuhren die Bosenheimer Straße in Richtung Bosenheim. Hierbei fuhr ein 50-jähriger PKW-Fahrer aus St. Ingbert einem verkehrsbedingt stehenden 29-jährigen Sprinterfahrer aus Bad Kreuznach hinten auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Sprinter auf einen vor ihm stehenden PKW, einer 45-jährigen Frau aus Gensingen, geschoben. Dadurch wurden die Fahrenden der vorderen beiden Fahrzeuge leicht verletzt und an allen Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell