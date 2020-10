Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Klettgau: Autofahrer wird beleidigend - Zeugensuche!

Freiburg (ots)

Am Bahnübergang in Klettgau-Erzingen hat sich bereits am Mittwoch, 14.10.2020, gegen 20:20 Uhr, ein Vorfall ereignet, zu dem die Polizei Zeugen sucht. Diesem Vorfall vorausgegangen war nach Angaben einer 43 Jahre alten Autofahrerin ein Überholvorgang zwischen Riedern und Erzingen. So soll ein BMW-Fahrer beschleunigt haben, als die Frau überholen wollte und sie anschließend genötigt haben. Danach mussten beide vor der geschlossenen Schranke in Erzingen anhalten. Der BMW-Fahrer soll ausgestiegen, die Frau beleidigt und auf deren Pkw eingeschlagen haben. Die Frau erstattete in der Folge Anzeige bei der Polizei. Das Kennzeichen des BMWs ist bekannt, die Ermittlungen zum Fahrer dauern an. Der Polizeiposten Wutöschingen bittet Personen, die Beobachtungen zu dem geschilderten Sachverhalt gemacht haben, sich dort zu melden (Kontakt 07746 9285-0).

