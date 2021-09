Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Bad Dürkheim) - unter Drogeneinwirkung gefahren

BAD DÜRKHEIM (ots)

Am 07.09.2021 gegen 01:00 Uhr konnte in der Bruchstraße in Bad Dürkheim der Fahrer eines Mitsubishi einer Verkehrskontrolle unterzogen werden, der augenscheinlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Er war den Beamten aufgefallen, da er mit seinem Fahrzeug die gesamte Fahrbahn benötigte. Während der Kontrolle konnten die Polizeibeamten drogentypische Ausfallerschei-nungen feststellen. Einen freiwilligen Drogenvortest konnte der 32-jähirge Fahrer trotz mehrfacher Versuche angeblich nicht durchführen. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein präventiv sichergestellt. Gegen den Fahrer wird nun Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz und Führen eines Fahrzeuges unter Drogeneinwirkung ermittelt.

