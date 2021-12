Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: ++ Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss ++

Oldenburg (ots)

Am 04.12.2021, gegen 23.21 Uhr, befährt ein 41-Jähriger Pedelecfahrer den Gehweg des "Brookweg" in Oldenburg. Bei winterlichen Wetterverhältnissen stürzt er und verletzt sich leicht am Kopf. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme werden beim ihm alkoholbedingte Ausfallerscheinungen und eine Atemalkoholbeeinflussung von 1,79 Promille festgestellt. Der Pedelecfahrer wird aufgrund seiner Verletzung einem Krankenhaus zugeführt. Es wurde ein Strafverfahren eingeleitet und eine Blutentnahme durchgeführt. Lobenswert zu erwähnen ist in diesem Fall der Einsatz der Ersthelfenden vor Ort, welche die Verletzung des Pedelecfahrers erstversorgt haben.

