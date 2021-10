Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Wörth am Rhein; Anrufe von falschen Polizeibeamten

Bild-Infos

Download

Wörth am Rhein (ots)

Wörth am Rhein; In den letzten Tagen kommt es wieder vermehrt zu Anrufen von Betrügern, die sich am Telefon als Polizeibeamte ausgegeben. In den Telefonaten mit den Bürgern werden meist bevorstehende Einbrüche mitgeteilt und man soll seinen Schmuck den Betrügern aushändigen. Zur angeblichen Bestätigung würde man die Angerufenen mit der Rufnummer "110" anrufen. In den hier bekannten Fällen handelten die Angerufenen alle richtig und ließen sich nicht auf den Betrug ein. Ihre Polizei würde niemals nach ihren Schmuck oder Bargeldverhältnissen fragen und auch keine Sachen vorsichtshalber abholen. Bleiben sie skeptisch und aufmerksam.

Weiter Informationen erhalten Sie auf unserer Präventionsseite unter https://s.rlp.de/rJDWx

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell