Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Essingen - Verkehrsunfallflucht

Essingen (ots)

Ein bislang unbekannter Autofahrer*in kollidierte am Dienstagabend gegen 21:23Uhr mit der Straßenbeschilderung in der Kreiselausfahrt am Essinger Kreisel auf der B 272 und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Ein Zeuge beobachtete den Unfall und verständigte die Polizei. Bei dem unfallverursachenden Fahrzeug könnte es sich um einen schwarzen Mercedes handeln. Zeugen die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zu dem Unfallverursacher*in geben können, werden gebeten sich telefonisch unter 06341/287-0 oder per Email an pilandau@polizei.rlp.de bei der Polizeiinspektion Landau zu melden.

