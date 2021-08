Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 31.08.21

Eschwege (ots)

Fahrerin bei Unfall schwer verletzt

Um 10:55 Uhr befuhr gestern Vormittag ein 68-jähriger Eschweger mit seinem Pkw die Thüringer Straße in Eschwege stadteinwärts. In Höhe der Helgoländer Straße bog er zunächst rechts ab und beabsichtigte im Einmündungsbereich zu drehen, um dann wieder entgegengesetzt auf die Thüringer Straße einzubiegen. Hierbei übersah er den vorfahrtsberechtigten Pkw, der von einer 41-Jährigen aus der Gemeinde Meinhard gefahren wurde, die ebenfalls stadteinwärts unterwegs war. Durch die Wucht des Aufpralls verlor die Fahrerin die Kontrolle über ihr Auto und rutschte über den angrenzenden Gehweg hinweg eine Böschung hinunter. Dabei erlitt sie mehrere Frakturen und wurde nach ärztlicher Versorgung am Unfallort in das Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Im Einsatz war zudem die Feuerwehr. Der Sachschaden wird mit ca. 12.000 EUR angegeben.

Diebstahl von Kennzeichen

Die beiden amtlichen Kennzeichen "ESW-SK 156" wurden zwischen dem 22.08.21 und dem 30.08.21, 12:15 Uhr in der Lilienstraße in Waldkappel-Friemen entwendet. Die beiden Kennzeichen waren an einem Pkw angebracht, der auf einem Grundstück unter einem Carport abgestellt war. Schaden: 70 EUR; Hinweise: 05651/9250.

Diebstahl aus Wohnung

Zwischen dem 16.08.21 und dem 30.08.21 begaben sich unbekannte Täter in der Kirchstraße in Albungen zu einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus. Die Füllung der Wohnungstür wurde herausgetreten, anschließend sich in den Wohnräumen umgeschaut. Dabei wurde noch eine Zimmertür aufgetreten. Aus der Wohnung wurden dann ein Tischventilator und ein Einlegeboden einer Vitrine gestohlen. Aus den Kellerräumen wurden noch vier Teile Biberbettwäsche entwendet. Die Riegel der abgeschlossenen Verschläge wurden dabei beschädigt. Der gesamte Schaden wird mit ca. 300 EUR angegeben. Hinweise: 05651/9250.

Polizei Sontra

Auffahrunfall

Gestern Morgen ereignete sich in der Göttinger Straße in Sontra ein Auffahrunfall. Um 09:06 Uhr musste ein 40-Jähriger aus Rotenburg/ Fulda, der in Richtung der B 27 unterwegs war, mit seinem Pkw verkehrsbedingt abbremsen. Dies bemerkte der nachfolgende 20-Jährige aus Sontra zu spät und fuhr mit seinem Pkw auf. Sachschaden: ca. 2000 EUR.

Von Fahrbahn abgekommen

Um 14:28 Uhr befuhr gestern Nachmittag ein 19-Jähriger aus Herleshausen mit seinem Pkw die L 3251 von Wommen in Richtung Neustädt/ Thüringen. Kurz vor der Landesgrenze kam er mit seinem Auto nach rechts von der Fahrbahn ab, wodurch auch ein Leitpfosten beschädigt wurde. Der Schaden wird mit 600 EUR angegeben.

Diebstahl eines Smartphones

Angezeigt wurde gestern der Diebstahl eines Smartphones "Samsung Galaxy A 20e" , das eine 10-Jährige aus Sontra im Beisein ihrer Mutter in den Geschäftsräumen (Geldautomat) der Sparkasse in der Straße "Niedertor" in Sontra auf die Ablagefläche des Überweisungsautomaten abgelegt hatte. Nach Beendigung der Bankgeschäfte verließ man die Räume und bemerkte etwa 20 Minuten später den Verlust. Das Smartphone war zu diesem Zeitpunkt nicht mehr auffindbar. Schaden: ca. 200 EUR.

Polizei Hessisch Lichtenau

Unfallflucht

Nachträglich angezeigt wurde eine Unfallflucht, die sich wohl zwischen dem 25.08.21, 20:00 Uhr und dem 29.08.21, 21:00 Uhr, ereignet hat, nachdem eine Beschädigung am rechten hintere Kotflügel des Fahrzeuges (grauer Seat Leon) festgestellt wurde. In diesem Zeitraum war das Auto zwischen Hessisch Lichtenau und Kassel mehrfach gefahren worden, so dass der genaue Unfallort nicht bekannt ist. Sachschaden: ca. 1000 EUR. Hinweise: 05602/93930.

Polizei Witzenhausen

Wildunfall

Um 22:05 Uhr befuhr gestern Abend ein 38-jähriger Pkw-Fahrer aus Witzenhausen die B 80 zwischen Gertenbach und Witzenhausen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Reh, das den Aufprall nicht überlebte. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von ca. 1500 EUR.

Sachbeschädigung an Pkw

Angezeigt wurde gestern eine Sachbeschädigung an einem silbernen Pkw Skoda, der am 28.08.21, zwischen 10:00 Uhr und 12:00 Uhr auf dem Parkplatzgelände "An der Schlagd" in Witzenhausen geparkt war. Unbekannte zerkratzten die Scheibe der hinteren rechten Tür, wodurch ein Sachschaden von ca. 150 EUR entstand. Es ist jedoch nicht auszuschließend, dass die Beschädigung auch an einem anderen Ort stattgefunden hat. Hinweise: 05542/93040.

