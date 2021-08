Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht 27.08.2021 (3)

Eschwege (ots)

Werra-Meißner-Kreis

Heute Morgen sind zwei weitere Diebstähle von Geldbörsen bei der Polizei in Eschwege bzw. in Sontra zur Anzeige gebracht worden. In beiden Fällen ist die Polizei nun auf Zeugen zwecks Klärung der Diebstähle angewiesen.

Rentner im Seniorenheim beklaut

Heute Morgen ist ein älterer Bewohner des Seniorenzentrums in der Döhlestraße in Eschwege offenbar Opfer eines Diebstahls geworden. Der Mann erklärte gegenüber der Polizei, dass um kurz vor 10.00 Uhr eine Frau bei ihm an der Wohnungstür vorstellig geworden sei und ihre Hilfe bei den Einkäufen des Mannes anbot. Dies verneinte der Mann zwar, ließ die Frau aber offenbar doch in seine Wohnung, da die Frau mal aus dem Fenster schauen wollte. Als die Frau dann später weg war, fehlte dem Rentner das Portmonee mit 100 Euro und Papieren. Die Frau soll etwa Anfang 30 und ca. 170 cm groß gewesen sein. Die Frau hatte schulterlange dunkle Haare, trug eine Brille und eine Umhängetasche bei sich und soll vmtl. deutscher Staatsangehörigkeit sein. Hinweise an die Polizei in Eschwege unter der Nummer 05651/925-0.

Polizei Sontra

Geldbörsendiebstahl im Lebensmittelmarkt

In Sontra in der Straße "Niedertor" ist heute Morgen ein 77-jähriger Rentner aus Sontra bestohlen worden. Beim Betreten des Lidl-Einkaufsmarktes trug der Mann seine Geldbörse noch in der Jackentasche, als der Mann dann später an der Kasse bezahlen wollte, stellte er den Verlust seiner Brieftasche u.a. mit Personalausweis, Führerschein, Fahrzeugschein, Kreditkarten und Bargeld fest. Der Stehlschaden liegt bei knapp 190 Euro. Hinweise zu dem Diebstahl, der sich am Freitag gegen 10.30 Uhr ereignet hat, nimmt die Polizei in Sontra unter der Nummer 05653/9766-0 entgegen.

Polizeidirektion Werra-Meißner-Pressestelle-; PHK Först

Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell