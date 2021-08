POL-ESW: Geldbörsendiebstähle

Polizei Eschwege

Am gestrigen Mittwoch wurden in der Mittagspause aus den Räumen des evangelischen Kindergartens in der Gustav-Siegel-Straße in Hessisch Lichtenau zwei Geldbörsen gestohlen. Zwischen 12:00 Uhr und 12:30 Uhr betraten unbekannte Täter den Gruppenraum des Kindergartens und entnahmen jeweils aus den Handtaschen zweier Erzieherinnen die Geldbörse. In den Handtaschen befanden sich neben einer geringen Menge Bargeld die persönlichen Dokumenten und Bankkarten der Geschädigten. Der gesamte Schaden wird mit ca. 200 EUR angegeben. Hinweise: 05602/93930.

In Eschwege wurde heute Vormittag ein Portmonee aus einem Auto heraus gestohlen. Der Geschädigte fuhr um 10:00 Uhr auf den Kundenparkplatz der Fa. ATU in der Niederhoner Straße in Eschwege. Nach ca. 10 Minuten kehrte er zu seinem Fahrzeug zurück und musste den Diebstahl feststellen. Unbekannte Täter nutzten den kurzen Zeitraum um aus dem zu diesem Zeitpunkt unverschlossenen Fahrzeug das Portmonee zu entwenden. Schaden: ca. 350 EUR. Hinweise: 05651/9250.

