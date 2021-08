Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 25.08.21

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Vorfahrt missachtet

14.000 EUR Sachschaden sind die Bilanz eines Unfalls, der sich am gestrigen Dienstag, um 13:58 Uhr, in der Gemarkung von Wanfried-Heldra ereignet hat. Zur Unfallzeit befuhr ein 92-Jähriger aus Eschwege mit seinem Pkw die L 3244 von Wendehausen (Thüringen) kommend in Richtung der B 250. Im Kreuzungsbereich zur Bundesstraße übersah er den vorfahrtsberechtigten Pkw eines 51-Jährigen aus Treffurt, der in Richtung Wanfried unterwegs war. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß bei dem die beiden Fahrer unverletzt blieben. Ein 13-jähriger Mitfahrer im Pkw des 51-Jährigen zog sich leichte Verletzungen zu. Durch die Wucht des Aufpralls kam der Pkw des 51-Jährigen ca. 40 Meter entfernt in einem Feld zum Stehen. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Außenlandung eines Segelflugzeugs

Am gestrigen Dienstag kam es in der Mittagszeit zu einer Außenlandung eines Segelflugzeuges in der Gemarkung zwischen dem zur Gemeinde Meißner gehörenden "Gut Mönchhof" und dem Eschweger Stadtteil Eltmannshausen. Erfahren hat die Polizei und auch die Leitstelle erst davon, nachdem ein Zeuge im Vorbeifahren ein Segelflugzeug abseits der Straße festgestellt hat. Es stellte sich dann heraus, dass die Besatzung (ein 37-Jähriger aus Heiligenstadt und ein 25-Jähriger aus Erfurt) auf dem Weg nach Heiligenstadt dort eine Notlandung auf einem Acker durchführten, wobei niemand verletzt wurde. Man hatte bereits selbständig den Abtransport des Segelfliegers organisiert. Weder am Flugzeug noch am Acker entstand nach ersten Ermittlungen Sachschaden. Der RP Kassel wurde zuständigkeitshalber informiert.

Polizei Hessisch Lichtenau

Unfallflucht

Um 13:15 Uhr ereignete sich gestern Mittag auf dem Parkplatz eines Schuhgeschäftes im Steinweg-Center in Hessisch Lichtenau eine Unfallflucht. Zur Unfallzeit parkte der rote Pkw BMW einer 66-Jährigen aus Hessisch Lichtenau neben dem Aufgang. Durch einen älteren Herrn, der ein Auto mit HR-Kennzeichen fuhr, wurde der BMW beim Ausparken beschädigt. Anschließend setzte der Unfallverursacher seien Fahrt fort, ohne sich um den Schaden von ca. 500 EUR zu kümmern. Hinweise: 05602/93930.

Polizei Witzenhausen

Unfall beim Rangieren

Eine 20-Jährige aus Großalmerode parkte gestern Nachmittag, um 17:30 Uhr, mit ihrem Pkw rückwärts aus einer Parklücke gegenüber des Herkules-Marktes im Bornemannweg in Witzenhausen aus. Dabei touchierte sie einen dahinter geparkten Pkw eines 50-Jährigen aus Witzenhausen. Dadurch entstand geringer Sachschaden.

Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell