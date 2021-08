Polizei Köln

POL-K: 210821-3-K/BAB Betrunkene E-Scooter-Fahrerin auf Autobahn gestoppt

Köln (ots)

Eine E-Scooter-Fahrerin (31) ist in der Nacht auf Samstag (21. August) gegen 3.45 Uhr mit knapp zwei Promille auf der A 57 in Richtung Innenstadt gefahren. Polizisten stoppten die Fahrt an der Anschlussstelle Ehrenfeld und ordneten eine Blutprobe an. Ein Verkehrsteilnehmer hatte die in Schlangenlinien fahrende 31-Jährige an der Anschlussstelle Bickendorf entdeckt und die Polizei angerufen. (ph/de)

