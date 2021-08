Polizei Köln

POL-K: 210820-5-K Rolex vom Handgelenk geraubt

Köln (ots)

Am Donnerstagmorgen (19. August) hat eine als Mitte 20-jährig beschriebene und mit einer weißen längeren Jacke bekleidete Frau einem 76 Jahre alten Kölner im Stadtteil Bayenthal die Armbanduhr vom Handgelenk geraubt. Vor einem Bürokomplex auf der Goltsteinstraße 87 soll die mit starkem Akzent sprechende, dunkelhaarige Verdächtige ihr Opfer gegen 11.30 Uhr bedrängt und an den Händen festgehalten haben. Anschließend fehlte die Rolex "Datejust" vom Handgelenk des Seniors, der zuvor im benachbartem Rewe Supermarkt und in der DM Drogerie einkaufen war. Gegen 10.40 Uhr war einem Zeugen ein mit drei osteuropäisch aussehenden Frauen besetzter BMW Oldtimer (6-er oder 7-er Reihe) vor der Commerzbank auf der Goltsteinstraße aufgefallen. Dieser könnte nach erster Bewertung mit der Tat in Zusammenhang stehen.

Das Kriminalkommissariat 14 bittet Zeugen dringend um Hinweise unter Tel.-Nr. 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de (iv/de)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell