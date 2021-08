Polizei Köln

POL-K: 210820-2-K/BAB/REK Autofahrer missachtet Vollsperrung und fährt in Fahrbahnabsenkung - Fahrer gestorben

Köln (ots)

Nachtrag zur Pressemeldung vom 15. Juli, Ziffer 4

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/4970611

Der 79-jährige Kölner, der am 15. Juli nach Missachtung einer Absperrung auf der A 1 bei Kierdorf mit seinem Auto in eine durch die Flut aufgerissene Fahrbahnabsenkung gestürzt war, ist am Donnerstag (19.August) in einer Klinik gestorben. (ph/de)

