POL-K: 210820-1-K Rechtsabbieger nimmt Fahrradfahrerin die Vorfahrt - Klinik

Köln (ots)

Ein Autofahrer (79) hat am Donnerstagnachmittag (19. August) in Braunsfeld beim Rechtsabbiegen einer 35 Jahre alte Radfahrerin die Vorfahrt genommen. Die Radfahrerin fuhr gegen 12.45 Uhr gegen die Fahrerseite des 79-Jährigen, als dieser von der Militärringstraße auf die Aachener Straße abbog und den parallel zur Fahrbahn verlaufenden Radweg überquerte. Die 35-Jährige kam mit schweren Verletzungen in eine Klinik. (ph/de)

