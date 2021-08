Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg-Warmbronn: junge Frau von Unbekanntem sexuell belästigt

Ludwigsburg (ots)

Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg ermittelt derzeit gegen einen noch unbekannten Täter, der am Sonntag gegen 22.40 Uhr in der Straße "Hinter den Gärten" in Warmbronn eine 21 Jahre alte Frau sexuell belästigte. Die junge Frau hatte ihren PKW am Ortsende von Warmbronn abgestellt und war zu Fuß in Richtung des benachbarten Reitstalls gegangen, als sie eine Person hinter sich bemerkte. Dieser Mann rief der Frau mehrfach "Hallo" zu. Sie ignorierten ihn jedoch. Auf Höhe einer Wegkreuzung packte der Unbekannte die Frau am Handgelenk und fasste ihr über der Kleidung an die Brust. Die 21-Jährige drehte sich hierauf ruckartig um, konnte sich befreien und ging zu ihrem Fahrzeug zurück. Sie setzte sich hinein, schloss ab und wartete auf die von ihr alarmierte Polizei. Trotz großräumiger Fahndungsmaßnahmen konnte kein Tatverdächtiger festgestellt werden. Der Täter wurde als etwa 185 cm groß beschrieben. Er hat kurze, dunkle Haare und war dunkel gekleidet. Anhand seine Akzents und aufgrund seines Teints dürfte es sich um einen Südländer handeln. Weitere Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter Tel. 0800 1100225 entgegen.

