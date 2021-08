Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Gerlingen: Unfall zwischen Pedelec-Fahrer und PKW-Lenkerin

Ludwigsburg (ots)

Im Kreisverkehr der Füllerstraße sowie der Neue Ramtelstraße im Bereich Gerlingen bzw. Leonberg ereignete sich am Sonntag gegen 12.30 Uhr ein Unfall, bei dem ein 57 Jahre alter Pedelec-Fahrer leicht verletzt wurde. Der Mann fuhr von der Füllerstraße kommend in den Kreisverkehr ein. Eine 81 Jahre alte Toyota-Lenkerin wollte von der Neue Ramtelstraße kommend ebenfalls in den Kreisverkehr einfahren, übersah hierbei jedoch vermutlich den 57-Jährigen und nahm diesem in der Folge die Vorfahrt. Der Pedelec-Fahrer und kollidierte mit dem PKW und stürzte. Er erlitt leichte Verletzungen und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Es entstand ein Gesamtsachschaden von etwa 1.000 Euro.

