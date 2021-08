Polizei Köln

POL-K: 210820-3-K Zeugensuche nach Unfallflucht - Motorradfahrer leicht verletzt

Köln (ots)

Nach einem Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag (19. August) fahndet die Polizei Köln nach dem flüchtigen Fahrer eines grauen Kombi mit Düsseldorfer Städtekennung. Der Unbekannte soll gegen 13.30 Uhr beim Ausfahren aus einer Grundstückseinfahrt auf der Siegfriedstraße in Rodenkirchen mit einem von links kommenden Motorradfahrer (17) zusammengestoßen sein. Der 17-Jährige verletzte sich leicht. Der Kombi-Fahrer setzte seine Fahrt in Richtung Sürther Straße fort, ohne sich um den Verletzten zu kümmern.

Hinweise zu dem flüchtigen Kombi sowie zu dessen Fahrer nehmen die Ermittler des Verkehrskommissariats 2 unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (jk/de)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell