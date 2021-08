Polizei Coesfeld

POL-COE: Bakenfeld, Ascheberg-Herbern/ Motorradfahrer verletzt sich durch Fahrfehler schwer

Coesfeld (ots)

Am Sonntag, 08.08.21, um 10:50 Uhr, kam es in Ascheberg-Herbern zu einem Verkehrsunfall, an dem ein Motorradfahrer beteiligt war und schwer verletzt wurde. Der 24 jähriger Selmer machte mit einem weiteren Motorradfahrer eine Ausfahrt. Dabei führte der Fahrtweg unter anderem von Herbern in Richtung Capelle. In einer Rechtskurve kam der Verunfallte mit einer Fußraste auf den Fahrbahnbelag und verlor daraufhin die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er stürzte, geriet nach links in den angrenzenden Straßengraben, kollidierte mit einem Baum und kam abschließend auf einem angrenzenden Feld zum Stillstand. Der Motorradfahrer wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein nahegelegenes Krankenhaus geflogen.

