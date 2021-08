Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen - Unsichere Fahrweise führte zur Blutprobe

Coesfeld (ots)

Durch ihre unsichere Fahrweise fiel einem aufmerksamen Verkehrsteilnehmer am 07.08.2021 gegen 13:20 Uhr eine 56jährige Dülmenerin auf, die mit ihrem PKW von Rorup in Richtung Billerbeck fuhr. Als die Autofahrerin auf einem Supermarktparkplatz in Billerbeck anhielt, konfrontierte der aufmerksame Verkehrsteilnehmer die Dülmenerin mit seinen Beobachtungen. Ein bereits alarmierter Streifenwagen konnte die unsichere Fahrweise mit einer Alkoholisierung der Autofahrerin in Verbindung bringen. Auf der Polizeiwache in Dülmen wurde im Anschluss eine Blutprobe entnommen, der Führerschein beschlagnahmt und eine Strafanzeige gefertigt.

