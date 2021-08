Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Königsberger Straße - Lieferwagen beschädigt eine Mauer und flüchtet, Zeugen gesucht

Coesfeld (ots)

Am Freitag, 06.08.2021, gegen Mittag, befuhr eine heller Lieferwagen die Königsberger Straße in Dülmen und stieß gegen eine Grundstücksmauer, wodurch diese beschädigt wurde. Der Nutzer des Lieferwagens setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern. Zeugen des Verkehrsunfalles werden gebeten, sich mit der Polizei in Dülmen unter 02594-7930 in Verbindung zu setzen.

