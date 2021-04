Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edenkoben/A65 - Überprüfung Nothaltebuchten

Edenkoben/A65 (ots)

Die Polizei Edenkoben ist u.a. zuständig für den 33km langen Abschnitt der A 65 zwischen den Anschlussstellen Hassloch und Rohrbach. Heute Nacht (13.04.2021, 22 Uhr bis 14.04.2021, 6 Uhr) wurden die Nothaltebuchten überwacht. Dabei konnte im Bereich der AS Landau-Süd, in der dortigen Pannenbucht -zu unterschiedlichen Zeiten- drei LKW festgestellt werden, dessen Fahrer jeweils eine Pause eingelegt hatten. Weil die Nothaltebuchten nicht für Pausen erlaubt sind, mussten die Trucker die Örtlichkeiten verlassen und eine gebührenpflichtige Verwarnung bezahlen. Die Polizei weist darauf hin: Eine Pannenbucht darf nicht beliebig befahren werden. Wenn Autofahrer eine Pause einlegen oder beispielsweise einen Anruf tätigen wollen, müssen sie dafür einen Rastplatz aufsuchen. Die Pannenbucht darf lediglich bei einem Defekt am Fahrzeug oder in einer Notsituation aufgesucht werden. Zwei weitere LKW-Fahrer wurden verwarnt, weil sie unmittelbar an der Einfahrt zur Tank- und Rastanlage "Pfälzer Weinstraße Ost und West" ihre LKW abstellten und einen Rast einlegten. Auch sie wurden gebührenpflichtig verwarnt und mussten den Einfahrtsbereich verlassen.

