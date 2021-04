Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - Wohnwagenbrand

Landau (ots)

Zu einem Einsatz von Polizei und Feuerwehr kam es am Montagnachmittag in der Straße Im Justus in Landau. Ein dort abgestellter Wohnwagen hatte Feuer gefangen und brannte nahezu vollständig aus. Hinweise auf die Brandursache liegen bislang nicht vor. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zu dem Brand geben können, werden gebeten sich telefonisch unter 06341/2870 oder per Email an pilandau@polizei.rlp.de bei der Polizei in Landau zu melden.

