Polizei Coesfeld

POL-COE: Billerbeck - Verkehrsunfall mit schwerverletztem Motorradfahrer

Coesfeld (ots)

Schwer verletzte sich ein 66jähriger Motorradfahrer aus Havixbeck um 17:15 Uhr. Nach ersten Erkenntnissen befuhr der Motorradfahrer die Münsterstraße in Billerbeck ortseinwärts und beabsichtigte an der Kreuzung Münsterstraße / Bergstraße nach rechts in die Bergstraße abzubiegen. Aus bislang noch unbekannten Gründen kam der Motorradfahrer während des Abbiegevorgangs zu Fall. Durch einen hinzugerufenen Rettungswagen wurde der Motorradfahrer erstversorgt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Während der Unfallaufnahme kam es nur zu geringen Verkehrsbehinderungen.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell