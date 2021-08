Polizei Coesfeld

POL-COE: Nottuln, Potthof/Unbekannter randaliert in Tankstelle

Coesfeld (ots)

Ein unbekannter Mann hat am Donnerstagabend in der Westfalen Tankstelle in Nottuln randaliert. Gegen 20.07 Uhr meldeten Zeugen, dass es zwischen einem Kunden und einem Mitarbeiter zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen sei. Der Unbekannte hatte im Vorfeld ein Hausverbot erteilt bekommen. Daraufhin begann der Mann im Verkaufsraum zu randalieren, griff den Mitarbeiter an und verletzte ihn.

Des Weiteren versuchte der unbekannte Täter, einen anwesenden Zeugen durch Werfen eines Stehtisches zu verletzen. Bei Eintreffen der Polizei war der Unbekannte nicht mehr vor Ort. Mit einem Rettungswagen kam der Tankstellenmitarbeiter in ein Krankenhaus.

Die Polizei in Dülmen bittet Zeugen, sich unter 02594-7930 zu melden.

