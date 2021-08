Polizei Coesfeld

POL-COE: Senden, Ottmarsbocholt, Oberbauerschaft/Zwei Radfahrerinnen verletzt

Coesfeld (ots)

Zwei Radfahrerinnen aus Ascheberg sind am Donnerstag (05.08.21) in der Oberbauerschaft in Ottmarsbocholt gestürzt. Gegen 11.50 befuhren drei Frauen einen Wirtschaftsweg. Aus noch ungeklärten Gründen kam eine 67-jährige Aschebergerin von der Fahrbahn ab und stürzte. Daraufhin fuhr die 67-jährige Frau aus Ascheberg in die Gestürzte und fiel ebenfalls hin. Die dritte Radfahrerin aus Ascheberg wich aus. Beide Frauen wurden schwer verletzt und kamen ins Krankenhaus. Ein Rettungshubschrauber war im Einsatz. Der Wirtschaftweg war bis 12.30 gesperrt.

