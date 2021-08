Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen - Festnahme einer mordverdächtigen Person

Coesfeld (ots)

Am Donnerstagabend (05.08.2021) erhielt die Polizei einen Hinweis, dass eine wegen Mordes in Breckerfeld mit Haftbefehl gesuchte Person sich in Dülmen aufhalten soll. Im Rahmen der Fahndung konnte die Person im Bereich Münsterstraße von Polizeibeamten gesichtet werden. Diese floh zunächst zu Fuß. Nach Zusammenziehen starker ziviler und uniformierter Kräfte und dem Einsatz eines Polizeihubschraubers konnte die Person um 20.40 Uhr im Bereich Butterkamp in einem Keller festgenommen werden. Die gesuchte Person wurde dem Polizeigewahrsam Dülmen zugeführt.

