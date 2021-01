Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Unfall verursacht 5.000 Euro Schaden.

Delmenhorst (ots)

Butjadingen - Burhave: Am Montag, dem 25. Januar 2021, ereignete sich gegen 10:00 Uhr, ein Verkehrsunfall auf der Rudolf-Kinau-Straße in Burhave. Ein 74-jähriger Butjenter wollte mit seinem PK Opel aus der Rudolf-Kinau-Straße nach links in die Butjadinger Straße (L 860) abbiegen. Dabei übersah er den von rechts kommenden PKW Opel eines 38-jährigen aus Bremerhaven. Es kam zu einem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge.

Personen kamen nicht zu Schaden.

An den Fahrzeugen entstanden Sachschäden in einer geschätzten Höhe von 5.000 Euro.

