Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Vorfahrtsverstoß verursacht 10.000 Euro Schaden

Delmenhorst (ots)

Ein 57-Jähriger Wildeshauser übersah beim Abbiegen den bevorrechtigten Pkw eines 63-Jährigen und verursachte dadurch einen Unfall mit 10.000 Euro Sachschaden.

Der Wildeshauser befuhr am Montag, den 25. Januar 2021, gegen 18:45 Uhr, mit seinem VW Touran die Immelmannstraße in Richtung Westring. An der Einmündung beabsichtigte dieser nach rechts abzubiegen und übersah dabei den bevorrechtigten Pkw des 63-Jährigen. Es kam zum Zusamenstoß.

Durch den Verkehrsunfall wurde keiner der Beteiligten verletzt. Der entstandene Sachschaden wurde auf 10.000 Euro geschätzt. Die Fahrzeuge mussten nicht abgeschleppt werden

