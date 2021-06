Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Tönisvorst-Vorst: Radfahrer entreißt 18-Jähriger Mobiltelefon - Kripo erbittet Hinweise

Tönisvorst-Vorst (ots)

Am Freitag gegen 12 Uhr war eine 18-jährige Tönisvorsterin in Vorst auf dem Weg zwischen Wiemespfad und Amselweg zu Fuß unterwegs, der parallel zur Gerkeswiese an der Rudi-Demers-Halle vorbeiführt. In der rechten Hand hielt sie ihr Mobiltelefon. Als ein Mountainbiker an ihr vorbeifuhr, entriss dieser ihr plötzlich das Mobiltelefon und flüchtete in Richtung Amselweg. Der flüchtige Fahrradfahrer war etwa 1,75 bis 1,80 Meter groß, hatte kurze, blonde Haare, eine schlanke Statur und trug ein graues T-Shirt und eine Jeanshose. Bei dem Mobiltelefon handelt es sich um ein türkisfarbenes Samsung Galaxy mit einer lilafarbenen Hülle mit Marmormuster. Die Kripo fragt nun: Wer hat den Raub möglicherweise beobachtet oder kann Angaben zu einem Radfahrer machen, auf den die Beschreibung passt? Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Ost unter der Rufnummer 02162 377-0 entgegen. /mr (470)

