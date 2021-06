Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Kempen: Autofahrer missachtet am Stopp-Zeichen Vorfahrt eines Radfahrers - Radfahrer leicht verletzt

Kempen (ots)

Am Montag gegen 6.50 Uhr ist ein 29-jähriger Deutscher aus Kempen in Kempen auf der Otto-Schott-Straße gefahren und nach rechts auf die Kerkener Straße abgebogen. Der 29-Jährige musste hier ein Stopp-Zeichen beachten. Beim Abbiegen missachtete er die Vorfahrt eines von rechts kommenden 23-jährigen Kempeners, der mit seinem Fahrrad berechtigt linksseitig auf dem Radweg fuhr. Der Radfahrer wurde dabei leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand leichter Sachschaden.

Innerhalb weniger Tage war dies der dritte Unfall dieser Art an einem Radweg, der in beide Richtungen benutzt werden darf. Bitte haben Sie diese Tatsache im wahrsten Sinne des Wortes im Blick, wenn Sie - egal mit welchem Fahrzeug - einen Radweg kreuzen: Radfahrende können oftmals nicht nur aus einer Richtung kommen. /mr (469)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell