Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Nordstadt: Kriminalpolizei ermittelt nach Straßenraub

Bonn (ots)

Zwei bislang unbekannte Männer sollen am Dienstagnachmittag (29.09.2020) einen 20-Jährigen in der Bonner Nordstadt beraubt haben.

Der Geschädigte befand sich zur Tatzeit gegen 16:55 Uhr auf dem Schulgelände des Robert-Wetzlar-Berufskollegs in der Nähe der Parkplätze an der Ellerstraße, als sich zwei ihm unbekannte Männer näherten und ihn gegen einen Zaun schubsten. Beide forderten im Anschluss die Herausgabe seiner Wertgegenstände. Da der 20-Jährige dem nur zögerlich nachkam, soll einer der Unbekannten auch ein Messer gezogen haben. Die Tatverdächtigen erbeuteten so den Rucksack, das Mobiltelefon und das Portemonnaie des 20-Jährigen. Im Anschluss liefen die Männer über einen Fußweg in Richtung Kölnstraße davon. Ein derzeit noch unbekannter Zeuge soll das Geschehen von der Ellerstraße aus beobachtet haben, dann aber schnell davon gegangen sein.

Die beiden unbekannten Tatverdächtigen werden auf der Grundlage von Zeugenangaben wie folgend beschrieben:

Erste Person: Glatze - dunkle Jacke - Jogginghose mit weißen Streifen.

Zweite Person: Kurze, blond-graue Haare - graue Jogginghose - dunkle Jacke.

Das Kriminalkommissariat 32 hat die Ermittlungen in dem Fall aufgenommen. Die Ermittler bitten insbesondere um eine Kontaktaufnahme durch den noch unbekannten Zeugen. Wem darüber hinaus die Tatverdächtigen zur Tatzeit in Tatortnähe aufgefallen sind oder wer Angaben zu ihrer Identität machen kann, wird gebeten, sich bei den Ermittlern unter der Rufnummer 0228 15-0 zu melden.

