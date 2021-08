Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen, Leversum - Anhänger entwendet und verunfallt, Zeugen gesucht

Coesfeld (ots)

In der Zeit von Mittwoch, 04.08.2021, 23.30 Uhr - Freitag, 06.08.2021, 12.00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Personen in Lüdinghausen, Leversum, einen am Rand eines Wirtschaftsweges abgestellten Anhänger (sog. mobile Jagdkanzel), der mit einem Schloss gesichert war. Ca. 1,5 km vom Ort des Diebstahls entfernt gerieten die unbekannten Personen wohl samt Zugfahrzeug und Anhänger ins Schleudern. Der Anhänger stürzte dabei seitlich in ein Weizenfeld. Die unbekannten Personen entfernten sich mit ihrem unbekannten Zugfahrzeug vom Unfallort, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern. Zeugen des Geschehens werden gebeten, sich mit der Polizei in Lüdinghausen unter Tel. 02591-7930 in Verbindung zu setzen.

