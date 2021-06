Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 29.06.2021 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

A6/ Kirchardt: 23-Jähriger bei Unfall schwer verletzt

Die Feuerwehr musste am frühen Montagmorgen einen 23-Jährigen aus seinem verunfallten Fahrzeug schneiden. Der Mann fuhr gegen 6 Uhr in seinem Mercedes auf der Autobahn 6 in Richtung Mannheim, als er auf Höhe von Kirchardt aus unbekannten Gründen die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und damit gegen die Mittelleitplanke prallte. Der junge Mann erlitt bei dem Aufprall so schwere Verletzungen, dass die Feuerwehr ihn aus seinem Wagen bergen musste. Er wurde im Anschluss daran von Rettungskräften in eine Klinik gebracht. Am Auto entstanden Schäden in Höhe von ungefähr 5.000 Euro.

Heilbronn: Hoher Sachschaden bei Vorfahrtsverletzung

Schäden in Höhe von rund 20.000 Euro entstanden am Montagabend bei einem Unfall in Heilbronn. Ein 18-Jähriger fuhr mit seinem Audi auf der Friedrichstraße und wollte von dort die Ludwigsburger Straße überqueren und geradeaus weiter in die Heckenstraße. Dabei übersah er vermutlich eine 20-Jährige, die zeitgleich in ihrem VW auf der Ludwigsburger Straße fuhr und kollidierte mit ihrem Wagen. Beide Unfallbeteiligten blieben glücklicherweise unverletzt.

Heilbronn: Radfahrer bei Unfall verletzt

Rettungskräfte brachten am Montagmorgen einen schwer verletzten Radfahrer in ein Krankenhaus. Der 63-Jährige radelte gegen 8 Uhr auf dem Radfahrstreifen entlang der Besigheimer Straße in Heilbronn. Nachdem der Fahrradfahrer die Einmündung zur Freiligrathstraße passiert hatte, bog von dort ein 33-Jähriger mit seinem Auto in selber Fahrtrichtung wie der Radler in die Besigheimer Straße ab. Weil der VW beim Abbiegen zu weit auf den Radfahrstreifen geriet, musste der 63-Jährige, um einen Unfall zu vermeiden, scharf abbremsen. Dabei stürzte der Mann und zog sich schwere Verletzungen zu.

Neckarsulm: Kollision im Kreisverkehr

Am Kreisverkehr der Heilbronner Straße in Neckarsulm kam es am späten Montagabend zum Unfall. Ein 23-Jähriger wollte mit seinem BMW gegen 23 Uhr in den Kreisverkehr einfahren. Vermutlich fuhr der junge Mann mit nicht an die regennasse Fahrbahn angepasster Geschwindigkeit und konnte daher nicht mehr rechtzeitig vor dem Kreisverkehr anhalten. Sein Wagen rutschte in den Kreisel und kollidierte mit dem dort fahrenden Opel einer 29-Jährigen. Durch die Wucht des Aufpralls verlor die Frau die Kontrolle über ihren Wagen und prallte gegen eine Straßenlaterne. Am Opel entstand Totalschaden in Höhe von ungefähr 10.000 Euro. Die Schäden am BMW und der Straßenlaterne belaufen sich auf je rund 2.500 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell