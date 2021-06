Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 29.06.2021 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Wertheim: Tür gegen Toyota geschlagen

Vermutlich hat eine unbekannte Person am Freitag beim Öffnen einer Fahrzeugtür eine Delle in einem geparkten Toyota in Wertheim hinterlassen. Nun sucht die Polizei Zeugen des Vorfalls, der sich im Zeitraum von 8 Uhr bis 18 Uhr auf dem Parkplatz der Main-Tauber-Halle ereignet hat. Die Höhe des Schadens an der Hintertür des Toyota beziffert sich auf circa 600 Euro. Zeugenhinweise gehen an das Polizeirevier Wertheim, Telefonnummer 09342 91890.

Bad Mergentheim: Drei Leichtverletzte nach Auffahrunfall an roter Ampel

Bei einem Auffahrunfall an einer Rot anzeigenden Ampel an der Bundesstraße 290 in Bad Mergentheim haben sich am Montagmittag drei Personen leicht verletzt. Gegen 13.30 Uhr war eine 57-Jährige mit ihrem Opel Mokka an der Einmündung zur Schillerstraße auf einen haltenden Audi eines 76-Jährigen aufgefahren. Eine Rettungswagenbesatzung brachte die Fahrerin des Opel in ein Krankenhaus. Auch die 72-jährige Beifahrerin im Audi kam vorsorglich in ein Krankenhaus. Der Opel Mokka war nicht mehr fahrbereit. Insgesamt entstand an beiden Fahrzeugen Sachschaden in Höhe von circa 9.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell