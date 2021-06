POL-HN: Pressemeldung des Polizeipräsidium Heilbronn mit einem Bericht aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Polizeipräsidium Heilbronn

Stadt Heilbronn

Zwei Mal Blitzeinschlag gemeldet Im Laufe der heutigen Nacht wurden dem Polizeipräsidium Heilbronn zwei Blitzeinschläge in Gebäude gemeldet. Die erste Meldung besagte, dass in der Allee 23 der Blitz in ein größeres Gebäude eingeschlagen hatte. Dort hielt sich der Schaden in Grenzen, lediglich eine Steckdose fing zu schmoren an. Es gab keine Verletzten. In der Lessingstraße 23 schlug der Blitz in eine Satschüssel ein, worauf der Verteiler im Keller zerstört wurde. Es entwickelte sich eine größere Rauchwolke, die dann von Anwohnern der FW gemeldet wurden. Auch hier kam niemand zu Schaden und es entstand nur geringfügiger Sachschaden. Feuerwehr und Polizei hatten in beiden Fällen die Lage sehr schnell unter Kontrolle.

Landkreis Heilbronn

Wüstenrot-Neuhütten: Blitz setzte Wohnhaus in Brand Nicht so glimpflich wie im Stadtgebiet sah es im Landkreis aus. Gegen 22.05 Uhr meldet ein Notrufer der Polizei eine starke Rauchentwicklung aus einem Gebäude in der Vogelheide. Kurzfristig seien auch Flammen zu erkennen gewesen, so der Anrufer. Nachdem Feuerwehr und zwei Streifen des Polizeirevier Weinsberg vor Ort waren, stellte sich sehr schnell heraus, dass der gesamte Dachstuhl des Gebäudes brannte. Die Bewohner waren bereits unverletzt aus dem Haus gelangt. Der Feuerwehr gelang es zunächst nicht den Brand schnell unter Kontrolle zu bringen, es musste zusätzlich zu der bereits im Einsatz befindlichen Drehleiter noch eine weiteres Einsatzfahrzeug mit Drehleiter angefordert werden. Die Öhringer Straße wurde wegen den Löscharbeiten von zwei Streifen des Polizeirevier Weinsberg gesperrt. Die Löscharbeiten dauern zu Stunde noch an, der Sachschaden beläuft sich auf ca. 200.000 Euro. Ob das Gebäude gerettet werden kann ist noch fraglich.

