Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 28.06.2021 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Heilbronn: Einbrecher in Frankenbach unterwegs

Auf Schmuck hatten es Unbekannte am Sonntagnachmittag in Heilbronn-Frankenbach abgesehen. Im Zeitraum von 12 Uhr bis 16.15 Uhr verschafften diese sich gewaltsam Zutritt zu dem Wohnhaus in der Straße "Im Margstall". Im Inneren durchsuchten die Eindringlinge mehrere Räume. Aus einer Kommode entnahmen sie mehrere Geldscheine. Dann entwendeten sie mehrere Schmuckschatullen und flüchteten unerkannt. Der Wert des Diebesguts ist bislang unbekannt. Zeugenhinweise gehen an den Polizeiposten Heilbronn-Neckargartach, Telefonnummer 07131 28330.

Heilbronn: Maschinen aus Baucontainer gestohlen

Erneut waren Werkzeuge und Baumaschinen in Baucontainern an der Autobahn 6 am Wochenende das Objekt der Begierde von Unbekannten. Die Diebe öffneten im Zeitraum von Freitagabend bis Samstagmorgen gewaltsam insgesamt acht Container, die auf dem Baufeld zwischen den Anschlussstellen Heilbronn Untereisesheim und Neckarsulm abgestellt sind. Der Schaden der gestohlenen Gegenstände beläuft sich auf mindestens 3.000 Euro. Bislang ist unbekannt, wie hoch der entstandene Sachschaden ist. Die Polizei nimmt unter der Telefonnummer 07131 104 4444 Zeugenhinweise entgegen.

Wüstenrot: 20-Jähriger gegen Baum gefahren

Vermutlich aufgrund von überhöhter Geschwindigkeit ist ein 20-Jähriger am Samstagabend mit seinem Audi in Wüstenrot verunfallt. Der junge Mann war gegen 20 Uhr zwischen Stangenbach und Wüstenrot unterwegs, als er mit seinem Auto von der Fahrbahn abkam. In einer Rechtskurve fuhr er geradeaus und stieß gegen einen Baum. Eine Rettungswagenbesatzung brachte den 20-Jährigen in ein Krankenhaus. Am Pkw entstand Totalschaden in Höhe von circa 20.000 Euro.

Neckarsulm: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

In der Neckarsulmer Lerchenstraße beschädigte ein unbekannter Autofahrer vergangene Woche einen geparkten Opel und fuhr danach davon ohne den Schaden zu melden. Der silberne Insignia stand zwischen Mittwoch und Samstag ordnungsgemäß am Straßenrand. In diesem Zeitraum kollidierte der Fahrer oder die Fahrerin des unbekannten Fahrzeugs mit dem Opel und hinterließ Schäden in Höhe von rund 1.000 Euro. Fahrzeugteile, die nach dem Zusammenstoß an der Unfallstelle zurückblieben, deuten darauf hin, dass es sich bei dem verursachenden Fahrzeug um einen Transporter der Marke Renault gehandelt haben könnte. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Neckarsulm unter der Telefonnummer 07132 93710 entgegen.

Heilbronn: Vespa abgedrängt - Zeugen gesucht

Auf dem Autobahnzubringer zwischen Donnbronn und Heilbronn wurde am Sonntagabend ein Vespa-Fahrer schwer verletzt. Der 46-Jähriger fuhr als Vorderster einer Gruppe von drei Vespa-Fahrern in Richtung Heilbronn. Gegen 18 Uhr fuhr der Fahrer oder die Fahrerin eines unbekannten dunkelblauen Citroen in selber Richtung und überholte die drei Rollerfahrer ohne ausreichenden Sicherheitsabstand und trotz Überholverbot und Gegenverkehr. An den beiden hinteren Vespas kam der Citroen noch vorbei. Als der unbekannte Fahrer den PKW jedoch auch am Gefährt des 46-Jährigen vorbeisteuern wollte, kam er diesem so nah, dass der Vespa Fahrer eine Kollision nur noch durch Ausweichen in den Grünstreifen verhindern konnte. Der Mann stürzte und wurde schwer verletzt. Der Autofahrer kümmerte sich nicht um den Unfall und fuhr weiter in Richtung Heilbronn. Rettungskräfte brachten den 46-Jährigen in ein Krankenhaus. Zeugen, die den missglückten Überholvorgang beobachten konnten, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heilbronn unter der Telefonnummer 07131 104 2500 zu melden.

Heilbronn: Zeugen nach Auseinandersetzung gesucht

Drei Männer, die in der Nacht auf Sonntag einigen Frauen in Heilbronn zu Hilfe eilten, wurden von Unbekannten verletzt. Die Frauen waren gegen 23.30 Uhr von zwei unbekannten Männern in der oberen Neckarstraße belästigt und verfolgt worden. Daraufhin schritten ein 25-Jähriger, ein 29-Jähriger und ein 42 Jahre alter Mann ein und sagten den Unbekannten, dass sie die Frauen in Ruhe lassen sollten. Daraufhin zog einer der Täter ein Teppichmesser und griff die Männer an. Als diese sich verteidigten, brachten die Unbekannten Pfefferspray zum Einsatz und rannten dann in Richtung der Heilbronner Innenstadt davon. Die drei Helfer erlitten leichte Verletzungen. Zeugen, die die Auseinandersetzung beobachten konnten oder sonstige Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten, sich an den Polizeiposten Heilbronn-Innenstadt unter der Telefonnummer 07131 64 37600 zu wenden.

Heilbronn: Unfall unter Alkoholeinfluss

Bei einem Unfall am frühen Samstagmorgen wurde ein 62-Jähriger schwer verletzt. Der Mann wollte eigenen Angaben zufolge einer Katze ausweichen und stürzte daraufhin von seinem Roller. Beim Eintreffen der Streife stellte diese fest, dass der Mann nach Alkohol roch. Der 62-Jährige absolvierte daraufhin einen Atemtest, der einen Wert von 1,5 Promille anzeigte. Der Mann wurde daraufhin zu einer Blutentnahme und zur Behandlung seiner Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Er muss nun mit einer Anzeige rechnen.

