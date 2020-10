Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Audi Q 7 im Wallersheimer Weg aufgebrochen

Koblenz (ots)

In der Nacht zum Sonntag, 25.10.2020 wurde ein schwarzer Audi im Wallersheimer Weg in Koblenz aufgebrochen. Unbekannte Täter schlugen eine Scheibe an der Beifahrertür ein und öffneten die Tür. Das Fahrzeug wurde durchsucht. Soweit bislang bekannt, wurden keinerlei Gegenstände aus dem Fahrzeuginneren gestohlen. Hinweise bitte an die Kripo Koblenz, 0261-1032690.

