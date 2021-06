POL-HN: PRESSEMITTEILUNG vom 27.06.2021

Polizeipräsidium Heilbronn

Neckarsulm: Geparktes Auto beschädigt und geflüchtet

In der Zeit von Mittwoch, 23.06.2021, bis Samstag 26.06.2021, 11.30 Uhr, wurde in der Lerchenstraße in Neckarsulm ein silberfarbener Opel Insignia von einem noch unbekannten Fahrzeug beschädigt. Der Opel war am Straßenrand geparkt. In dem genannten Zeitraum wurde das Auto seitlich vorne links so stark beschädigt, dass ein Sachschaden in Höhe von ca. 1 000 Euro zu verzeichnen war. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Aufgrund vorgefundener Fahrzeugteile dürfte es sich bei dem gesuchten Fahrzeug um einen Renault, vermutlich Transporter, handeln. Die Polizei in Neckarsulm, Tel. 07132 93710, sucht Zeugen, um Hinweise bezüglich des Unfallverursachers zu erlangen.

Obersulm-Sülzbach: Radfahrer zusammengestoßen - zwei Verletzte

Am Samstagnachmittag kam es in der Eberstädter Straße in Sülzbach zu einem Zusammenstoß zwischen zwei Radfahrern. Dabei wurde ein 36-Jähriger schwer verletzt. Ein 9-jähriger Bub war aus einem Grundstück auf die Straße gefahren und übersah dabei den 36-Jährigen. Die Beiden stießen zusammen und kamen zu Sturz. Der Mann erlitt dabei so schwere Verletzungen, dass er in eine Klinik eingeliefert werden musste. Das Kind wurde zum Glück nur leicht verletzt. An dem Rennrad des 36-Jährigen entstand ein Schaden in Höhe von ca. 100 Euro.

Main-Tauber-Kreis

Tauberbischofsheim: Betrunken Unfall verursacht - Fahrer schwer verletzt

Schwer verletzt wurde am Samstagnachmittag ein 48-jähriger VW Passat-Lenker bei einem Unfall auf der Autobahn 81. Gegen 15.50 Uhr war der 48-Jährige von Heilbronn in Richtung Würzburg unterwegs. Auf Höhe der Ausfahrt Tauberbischofsheim kam er nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen die Mittelschutzplanken. Anschließend schleuderte er nach rechts, wobei sich der VW dann im Grünstreifen überschlug. Dort kam das Auto quer zur Fahrtrichtung zum Stehen. Der Fahrer erlitt bei dem Unfall so schwere Verletzungen, dass er stationär in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Verunglückte unter Alkoholeinwirkung stand. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 2,9 Promille. Eine Blutentnahme sowie die Beschlagnahme seines Führerscheins waren die Folge für den 48-Jährigen. An seinem VW entstand ein Schaden in Höhe von ca. 10 000 Euro. Da auch Schutzplanken und der Wildschutzzaun beschädigt wurden, entstand hier ein Sachschaden in Höhe von ca. 3 000 Euro.

Hohenlohekreis

Kupferzell-Beltersrot: Wertstoffdiebe festgenommen

Am Samstagabend wurde der Polizei mittels Notruf mitgeteilt, dass sich zwei Männer unerlaubter Weise auf dem Areal des Wertstoffhofes in Beltersrot befinden würden. Mehrere Polizeistreifen umstellten das Gelände. Ein 32-jähriger Mann sowie ein 15-jähriger Jugendlicher hatten zuvor eine Mauer überstiegen und auf dem Gelände des Wertstoffhofes Elektrogeräte und weitere Wertstoffe zum Abtransport bereitgelegt. Beim Eintreffen der Polizeistreifen versteckten sich die Beiden auf dem Gelände, konnten jedoch von Polizei entdeckt werden. Im Auto des 32-Jährigen wurden Gegenstände aufgefunden, die auf weitere Diebstähle hinwiesen. Die Ermittlungen sind noch nicht abgeschlossen.

Neckar-Odenwald-Kreis

Neunkirchen: Auto überschlägt sich - Fahrerin verletzt

Zum Glück nur leichte Verletzungen trug eine 18-jährige Citroenfahrerin bei einem Unfall am Samstagnachmittag davon. Gegen 15.00 Uhr war sie auf der K 3936 von Neunkirchen in Richtung Breitenbronn unterwegs. Dabei kam sie aus noch ungeklärter Ursache nach rechts von der Straße ab. In der Folge überschlug sich das Auto zwei Mal, bevor es rechts neben der Straße wieder auf den Rädern zum Stehen kam. Die 18-Jährige konnte sich selbst aus dem Auto befreien. Infolge ihrer bei dem Unfall erlittenen Verletzungen musste sie im Krankenhaus behandelt werden. An ihrem Auto entstand ein Totalschaden in Höhe von ca. 1 500 Euro. Die Kreisstraße musste während der Unfallaufnahme ca. 30 Minuten gesperrt werden.

