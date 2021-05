Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Böhl-Iggelheim) Frontalkollision auf Landstraße

Böhl-Iggelheim (ots)

Am Montag, 24.05.2021, gegen 19:30 Uhr, kam auf der Landstraße 532 eine 67-jährige PKW-Fahrerin aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr und stieß dort mit einer entgegenkommenden 50-jährigen PKW-Fahrerin zusammen. Beide Personen wurden durch den Zusammenstoß leicht verletzt und zwecks Versorgung in Krankenhäuser gebracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 25.000 Euro. Die verunfallten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Im Einsatz befanden sich neben der Polizei und Feuerwehr auch der Rettungsdienst, einschließlich Rettungshubschrauber und Notarzt.

