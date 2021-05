Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Limburgerhof) Golfball beschädigt fahrenden PKW

Limburgerhof (ots)

Man stelle sich vor, man befährt mit seinem PKW eine Landstraße als plötzlich ein Golfball angeflogen kommt und in die Windschutzscheibe einschlägt. So geschehen am Montag, 24.05.2021, gegen 14:30 Uhr, auf der Landstraße 532. Am betroffenen PKW entstand geringer Sachschaden. Verletzt wurde niemand. Die Ermittlungen zum Verursacher auf einem angrenzenden Golfplatz sind bislang erfolglos geblieben. Personen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell