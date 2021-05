Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Unfall mit verletztem Fahrradfahrer

Dudenhofen (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit verletztem Fahrradfahrer kam es am Montag um 10:30 Uhr in der Berghauser Straße. Ein 48-jähriger Radfahrer war auf dem Fahrradweg in Richtung Römerberg unterwegs, als eine 56-jährige PKW-Fahrerin in eine Grundstückseinfahrt einbiegen wollte und hierbei mit dem Radfahrer kollidierte. Dieser konnte nicht mehr bremsen und stürzte auf die Motorhaube des PKW. Der Mann erlitt hierdurch Verletzungen und begab sich zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus. Der Gesamtschaden beläuft sich auf schätzungsweise 1200 Euro.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell