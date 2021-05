Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Erst zusammen getrunken und sich dann gegenseitig verprügelt 24.05.2021, 00:00 Uhr

Speyer (ots)

In Nacht zu Pfingstmontag wurden Anwohner auf lautes Gepolter und Geschrei aus der Wohnung über ihnen aufmerksam und verständigten die Polizei. Diese stellte bei ihrem Eintreffen fest, dass zwei 41-jährige Männer aus Speyer gemeinsam in der Wohnung dem Alkohol zugesprochen hatten und dabei in einen handfesten Streit gerieten. Noch während der Anzeigenaufnahme schlug einer der beiden seinem Kontrahenten plötzlich mit der Faust ins Gesicht und zeigte sich weiterhin aggressiv, woraufhin er die Nacht auf der Polizeiinspektion verbringen musste. Auf beide wartet nun ein Strafverfahren wegen gegenseitiger Körperverletzung und Beleidigung.

