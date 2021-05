Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Erlöschen der Betriebserlaubnis (17/1111) 22.05.2021, 09:58 Uhr

Speyer (ots)

Eine Polizeistreife konnte in der Franz-Kirrmeier-Straße in Speyer einen offensichtlich veränderten PKW, Audi A 5, sichten. Bei der anschließenden Kontrolle konnten diverse Umbauten und Veränderungen festgestellt werden. Keine dieser Veränderungen war eingetragen, sodass die Betriebserlaubnis des Fahrzeugs erloschen war. Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.

Die Polizei rät: Wenn Sie Ihr Fahrzeug tunen, achten sie auf die ordnungsgemäße Eintragung der Veränderungen in ihrem Fahrzeugschein. Bei unerlaubten Veränderungen erwartet die Eigentümer der Fahrzeuge nicht nur ein Ordnungswidrigkeitenverfahren, sondern auch den Rückbau des Fahrzeuges sowie die Kostenübernahme des Gutachtens. In diesem Zusammenhang macht die Polizei auf die bundesweite Kampagne "TUNE IT! SAFE" (https://www.tune-it-safe.de) aufmerksam, die gegen unzulässiges und unsicheres Tuning vorgeht und durch die Polizei in Bezug auf die Aufklärung der Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer unterstützt wird.

